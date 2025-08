Due amichevoli in quindici ore: atteso il tifo organizzato

Ovviamente grossa cornice di pubblico per il Napoli in Abruzzo. Nel giro di meno di 24 ore, due amichevoli. i supporters azzurri non si sono fatti pregare…Scrive Il Mattino: “Atteso questa mattina in città l’arrivo dei gruppi organizzati. Una delegazione di un centinaio di tifosi azzurri raggiungerà la struttura che ospita la squadra a Rivisondoli per il primo contatto con gli azzurri. Allo stadio saranno presenti invece diversi club Napoli in arrivo da tutta Italia e nel mondo: il Club Castel di Sangro, ovviamente, farà da padrone di casa accogliendo i membri delle altre delegazioni con tifosi in arrivo anche da Londra e da Amsterdam. Insomma, gli elementi per una grande serata di calcio ci sono tutti visto anche il sold out immediatamente fatto registrare sia per la gara con il Brest (ore 19.00) che per la sgambata con la Casertana della mattina seguente (ore 10.00). I match saranno disponibili sulle tre piattaforme scelte dal club per questa estate di amichevoli: Sky Sport, Dazn e One Football”

