Due amichevoli in due giorni: la gestione degli infortunati

Due amichevoli in due giorni per il Napoli di Antonio Conte. Il mister azzurro dovrà gestire forze ed…infortunati. In merito, Il Mattino scrive: “Assente da due giorni Meret. Nessun problema per la porta azzurra vista la presenza di Milinkovic-Savic, Ferrante e Contini, ma il fastidio alla mano sinistra va gestito in questi giorni senza rischi eccessivi. Ieri era sul campo a lavorare con il preparatore e la mano sinistra fasciata. Fermo Mathi Olivera, che si è infortunato nel primo allenamento al Patini: l’uruguagio tornerà la prossima settimana. Ancora gestiti McTominay e Gilmour, così come il baby Vergara. Anche Buongiorno non sarà a disposizione della sfida: il difensore non è mai rientrato a pieno con i compagni e sarà valutato poi giorno per giorno. Ieri Spinazzola non si è allenato con la squadra per recuperare, mentre è tornato con i compagni Simeone in attesa che il mercato faccia il suo corso. Con il Brest, per il battesimo stagionale degli azzurri, le energie andranno gestite bene. Si ripartirà, ovviamente, dal 4-3-3 visto anche a Dimaro, ma nel corso della gara si alterneranno diverse modifiche al modulo per sperimentare ma anche per provare i calciatori in più situazioni di gioco.”

Factory della Comunicazione