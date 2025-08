⚽️CdS Campania⚽️ – “L’ORO DI RASPA”. Se parte Jack Manna tenta il doppio colpo

Factory della Comunicazione

JACK E’ L’AGO DEL NAPOLI

Un uomo chiave può orientare la bilancia

Se l’Atletico accelera e Raspadori va possono arrivare in due a sinistra: l’esterno tutto fascia (Gutierrez) e l’ala (Chiesa, Grealish, Sterling o Sancho).

U n altro giorno di mercato, un altro giorno di riflessioni. La questione della sinistra, per ristabilire la par condicio del calcio con la destra, è apertissima: il Napoli disegna piani e strategie, non si ferma, frena e accelera, è un moto perpetuo. In freezer una serie di storie, una serie di nomi, congelati e scongelati al ritmo del rock: l’ala o l’esterno a tutta fascia; o entrambi. Poi una mezzala fisica e il terzino destro. Chi entra e chi esce. E chi potrebbe restare: è il caso di Alessandro Zanoli, finito al centro di un triangolo con Bologna e Udinese nel momento in cui Juanlu Sanchez, ventunenne terzino destro della Roja Under 21, era diventato un profilo caldissimo. Il tavolo delle trattative con il Siviglia, però, s’è gelato; soprattutto dopo l’inserimento del Wolverhampton: e le chance di Zanoli sono cresciute. Ma la Spagna è terra caliente su altri due versanti: da Madrid alla Catalogna. Per la precisione: l’Atletico continua le sue valutazioni tra Enzo Millot dello Stoccarda e Giacomo Raspadori, tra i migliori dell’estate dei campioni d’Italia, lucente come l’oro nella sua valutazione da 30 milioni che, nel caso in cui i Colchoneros dovessero decidere di affondare il colpo facendo quadrare i numeri con De Laurentiis e il giocatore, sbloccherebbe un doppio colpo a sinistra. Un’ala pura oltre all’esterno più duttile, diciamo a tutta fascia: e il profilo è quello di Miguel Gutierrez, in questo momento tra i congelati (di lusso) dopo la definizione dell’accordo con il Girona per 18 milioni e il sensibile passo in avanti con il suo agente Manuel Garcia Quilon.

Fonte: CdS