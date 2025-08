Pronti i rinnovi per Rrahmani e Politano! Si lavora per blindare anche Anguissa

Se sul mercato il Napoli è stato finora uno dei club maggiormente attivi, tanto in entrata quanto in uscita, ora è giunto il momento di cominciare a lavorare sui rinnovi di contratto dei tasselli della rosa. Il Corriere dello Sport di stamane fa il nome di Amir Rrahmani: il suo attuale accordo scade nel 2027 ma gli azzurri vantano un’opzione di prolungamento di una stagione. Il centrale è arrivato nel 2020, ha collezionato 175 presenze, si è imposto subito diventando leader tecnico e alleato prezioso per i vari Koulibaly e Kim che altrove, senza di lui, non hanno avuto le stesse fortune.

Fra gli indiziati a legarsi ulteriormente ai colori azzurri, anche Matteo Politano: dopo l’accordo rinnovato un anno fa e la contestuale rinuncia ad una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita, anche il suo attuale contratto scadrà fra due anni. Si registra già una chiacchierata esplorativa col suo agente per fare il punto della situazione. Se ne riparlerà certamente in futuro, per uno dei pilastri della rosa campione in carica.

Capitolo Anguissa: dopo aver spazzato via le sirene saudite nelle scorse settimane, resiste nel club azzurro l’idea di un nuovo contratto in futuro, vista la scadenza dell’attuale nel 2027. In futuro verrà approfondito ogni discorso.