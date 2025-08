Una telenovela iniziata nell’estate del 2024, conclusa solo in queste ore con l’ufficialità dell’addio di Victor Osimhen che, da oggi, non è più un calciatore del Napoli. Infatti, l’ormai ex numero 9 azzurro, torna al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo, dopo il prestito dello scorso anno.

La lunga trattativa, portata avanti dal ds del Napoli Giovanni Manna, si è conclusa con un accordo monstre: nelle tasche degli azzurri, infatti, arriveranno 75 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. La parte fissa sarà dilazionata: 40 milioni subito e i restanti 35 entro l’inizio del 2026.

Napoli-Osimhen, una storia da «Odi et amo»

Victor arriva al Napoli nell’estate del 2020, dopo la vittoria in Coppa Italia, con Gattuso alla guida degli azzurri. Al primo anno il nigeriano segna 10 gol e colleziona 3 assist in 24 presenze in Serie A. Al secondo anno, tra campionato ed Europa League, Osimhen gioca 2.315 minuti, per un totale di 18 gol e 6 assist. Il culmine dell’amore tra Napoli e Osimhen arriva nella stagione 2022/2023, anno del terzo scudetto azzurro, in cui Victor, accompagnato da Kvara e compagni, trascina gli azzurri verso il tricolore, vinto grazie al suo gol contro l’Udinese il 4 maggio 2023.

Da lì, poi, la fase “d’odio”. La stagione successiva al tricolore non è delle migliori: tra Garcia, Mazzarri e Calzona il Napoli arriva al decimo posto, con Victor che, nonostante i 15 gol in campionato, sembra spento e demotivato. In estate la decisione: Osimhen vuole andare via.

Il Napoli rifiuta prima un’offerta monstre del Psg per Victor e Kvara (che andrà a Parigi l’inverno successivo) e, dopo un’estate di trattative, l’ex 9 azzurro si ritrova fuori dai progetti di Antonio Conte e senza squadra. Solo alla fine del mercato arriverà il prestito al Galatasaray, da oggi proprietario del cartellino.

Le lunghe trattative e i mancati accordi, nel corso del tempo, hanno portato i tifosi del Napoli all’esasperazione, fino a quello che forse è il punto più basso del rapporto tra Osimhen e la città. Infatti, lo scorso 18 luglio, la Curva A ha esposto un durissimo striscione in piazza Municipio: «Osimhen, l’ignoranza nella tua vita la farà sempre da padrona… pe…nte ricorda che qui ha giocato Maradona». Un messaggio che, data l’ufficialità dell’addio, rappresenta l’ultimo tassello del martoriato rapporto tra Napoli e il Campione d’Italia 2023.

L’annuncio del club

Questo il comunicato del Napoli: «La SSCN comunica che è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen».

I ringraziamenti di Victor Osimhen

“Grazie per tutto, Napoli”: poche parole, un messaggio breve che racchiude il saluto di Osimhen al Napoli e alla città che lo aveva accolto esattamente cinque anni fa, il 31 luglio 2020.

Il post social del nuovo attaccante del Galatasaray arriva dopo un video postato dai profili della società di De Laurentiis composto dagli highlights dei momenti migliori di Victor sui prati del Maradona e degli stadi italiani ed europei. All’interno del post del nigeriano, anche la foto di un piccolo tifoso azzurro con indosso la sua maglia durante i festeggiamenti del terzo scudetto.

Fonte: Il Mattino