Napoli, diversi giovani destinati a farsi le ossa altrove: trattative ben avviate per due esuberi

Focus sugli esuberi del Napoli che non rientrano nei piani di Antonio Conte, sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Ha ben figurato in B Lorenzo Sgarbi, 24enne nell’ultima stagione con la maglia della Juve Stabia. Tornerà in cadetteria per vestire la maglia del Pescara, non spostandosi troppo da dove era fino a ieri. Insieme con Obaretin, 22enne che lo scorso anno ha giocato (ma poco) con la maglia del Bari e che ora è seguito da Palermo e Empoli, con i toscani in vantaggio per portarselo a casa.

Factory della Comunicazione

Con lui anche Coli Saco, classe 2003 che sta prendendo spazio con Conte in ritiro. Serve la sua stazza in mezzo al campo, alter ego di Anguissa in mediana ma con i giorni contati. Turi si è spostato al Team Altamura dopo aver fatto parte stabilmente della prima squadra. Si è fatto notare dai tifosi anche Giuseppe D’Angelo, classe 2006 aggregato stabilmente alla prima squadra in queste settimane. Tornerà in Primavera, lui, per dare una mano alla squadra di Dario Rocco pronta a confermare le ottime cose viste fino a qualche mese fa, nell’anno della Promozione.