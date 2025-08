Mercato, Juanlu aspetta soltanto il Napoli! Aut aut entro domani, in attesa anche Zanoli

Juanlu Sanchez vuole il Napoli. Preferisce la A alla Premier. Lo ha ribadito per settimane al Siviglia e anche nelle ultime 48 ore ai suoi agenti, quando la possibilità di andare altrove è stata paventata. Il nodo è facile: il club spagnolo vuole e deve venderlo, un sacrificio che darebbe il via al mercato in entrata degli andalusi, ma dall’altra parte il Napoli non ha affondato il colpo fin qui. Prima fermato dalle alte richieste del Siviglia per lasciarlo andare, poi concentrato su altre questioni.

Factory della Comunicazione

Se gli azzurri avessero voluto, avrebbero già chiuso l’affare. Nel frattempo, scrive il quotidiano Il Mattino, va avanti la pista per un altro spagnolo come Gutierrez, che con l’entourage del calciatore sembra già molto delineata ma che ora dovrà trovare una quadra pure con il Girona.

L’offerta del Wolverhampton per Juanlu è arrivata mercoledì. Il club inglese, dopo aver perso Pubill, è piombato sul calciatore spagnolo sponsorizzato anche da Jorge Mendes che sta aiutando il Siviglia nelle cessioni per il ripianamento dei debiti del club. La stessa somma sarà reinvestita su un nuovo profilo e quello di Sanchez fa al caso loro. La cifra offerta si avvicina molto a quella che lo stesso Siviglia attendeva: poco sotto i 20 milioni. Pochi fronzoli. Il Wolves ha avuto anche l’ok per andare a trattare con il calciatore, senza troppe difficoltà, e lo sta facendo in queste ore. Forti anche di un portafogli di cui solo i club di Premier League possono disporre. L’entourage del calciatore non ha detto no, ma ora va convinto lo stesso Juanlu.

Quanto durerà? La “prelazione” del Napoli scadrà al massimo domani, il credito vantato con il calciatore non è infinito. In casa azzurra, però, sono aperte le riflessioni: c’è da capire quale sarà il futuro di Zanoli, che fin qui ha avuto “flirt” estivi con Bologna, Fiorentina, Udinese. Non è detto che vada via, ma le pretendenti non mancano. A Zanoli restare e giocare la Champions non dispiacerebbe. In più, Alessandro è un prodotto del vivaio utile per le liste Italia-Europa.