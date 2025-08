Mercato, futuro tutto da decifrare per Ambrosino e Vergara: offerte dalla B, ma loro sognano i “grandi”

Un futuro tutto da decidere a Castel di Sangro per gli elementi del vivaio azzurro che sono al seguito di Conte e della squadra azzurra a cavallo tra i due ritiri. Su tutti, stando al quotidiano Il Mattino, c’è Giuseppe Ambrosino: sembrava destinato al Cagliari ma con i sardi la trattativa è quasi immediatamente tramontata. Le offerte dall’estero non sono arrivate, solo apprezzamenti che non hanno trovato continuità. Ambrosino, però, deve giocare: e dopo le esperienze in serie B, lo scorso anno a Frosinone, si devono aprire le porte della A.

Quella di Cremona sembra la strada migliore, con i grigiorossi può trovare spazio e continuità al primo anno di massima serie. Nel frattempo scalpita a Castel di Sangro, non in gruppo ma a lavoro costantemente per potersi far trovare pronto. Anche ieri in ritiro in Abruzzo si è allenato a parte per ritrovare la forma migliore. Con lui altri cinque elementi con il futuro da scrivere.

Non è detto che Vergara vada via. Ma la permanenza è difficile perché in questa squadra pur con tante partite sarebbe complicato immaginarlo in campo a lungo. Antonio ha convinto tutti in ritiro quest’estate e ci mancherebbe. Le qualità sono note, soprattutto dopo le esperienze con Pro Vercelli e Reggiana che gli hanno certificato la possibilità di poterci stare in quella categoria. Ecco perché ora cerca spazio tra i “grandi”, spererebbe di trovarlo a Napoli. La verità è che per ora non c’è una pista calda per lui: il club azzurro attende per le evoluzioni del proprio mercato, potrà portare dentro un ulteriore centrocampista e quindi – solo dopo – lasciarlo partire. Difficile immaginarlo in serie B, viste le qualità. Vuole la “promozione” per dimostrare di poterci stare in un gruppo importante, come ha già fatto sotto gli occhi di Conte.