Improta: “Fossi nel Napoli non cederei Raspadori e penso che non andrà via. Sin qui mercato importante”

“Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, ha acquistato già sei calciatori che rinforzano la rosa. Raspadori resta in bilico, ma io se fossi nel Napoli non lo venderei. Penso che anche Conte vorrebbe tenerselo, gli garantisce diverse varianti tattiche. Lo sta provando in questi giorni anche da mezz’ala d’assalto e devo dire che anche secondo me è un ruolo che il ragazzo può interpretare. Inviterei il mister a parlare con Raspadori a cuore aperto magari garantendogli più spazio. Sicuramente all’Atletico Madrid non avrebbe più spazio di quanto ne avrà a Napoli. E poi, caro Raspadori, una partita in più in un’altra squadra, come quella di Madrid, varrebbe davvero la tua vita in una città che ti vuole così bene e ti ha fatto vincere due scudetti? Il consiglio che gli darei è quello di non andare via. Forse il punto interrogativo che attanaglia Raspadori è questo: dover cambiare qualità di vita per spostarsi lontano da Napoli. Per come si è ambientato lui qui da noi, penso che difficilmente andrà via”.