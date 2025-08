Grealish-Napoli, operazione possibile? C’è anche l’inglese tra gli obiettivi

Sfumato Ndoye, che ha scelto l’avventura in Premier con la maglia del Nottingham, il Napoli cerca il suo nuovo esterno oltremanica. E il nome giusto potrebbe essere quello di Jack Grealish, reduce da una stagione deludente con la maglia del Manchester City. L’operazione non si preannuncia semplice, ma ci sono una serie di elementi che potrebbero portare alla fumata bianca. Scopriamo allora come cambiano le quote di Grealish al Napoli sulle lavagne dei principali operatori.

QUOTE GREALISH NAPOLI— Grealish ha bisogno di rilanciarsi: dopo essere stato uno dei grandi protagonisti del Triplete del 2023, negli ultimi mesi l’esterno inglese è scivolato in fondo alle gerarchie di Guardiola, chiudendo la stagione con appena un gol in 20 presenze in Premier League. Troppo poco per un giocatore del suo talento che, con questi numeri, rischia di saltare il Mondiale 2026: ecco perché sta seriamente pensando ad un cambio di squadra per rimettersi in gioco e ritrovare fiducia e voglia di giocare. E il Napoli dell’amico De Bruyne potrebbe essere la meta giusta, visto anche il modulo studiato da Conte, capace di esaltare il talento degli esterni d’attacco. L’ostacolo resta l’ingaggio: 10 milioni a cui il City dovrebbe in qualche modo contribuire per rendere possibile l’affare. Intanto i bookie cominciano a crederci.

