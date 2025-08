C’è l’azzurro nel domani di Anguissa. Lo ha fatto presente il club già durante la stagione

Le avances sono arrivate a campionato in corso, anche dall’Arabia. Il suo contratto era in scadenza lo scorso 30 giugno ma il Napoli ha immediatamente attivato l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027. E non basta. Perché la squadra di mercato azzurra ha spiegato chiaramente agli agenti del calciatore che si vuole mettere giù un accordo che vada anche oltre, che faccia felice il calciatore e lasci tranquillo anche il club. Con una scadenza larga, al 2028 o anche 2029 se possibile. C’è la voglia di stringersi la mano, ma si aspetterà necessariamente queste settimane calde. Giorni in cui il Napoli pensa ad altro, ai calciatori da acquistare per regalare a Conte una squadra completa. Insomma, Anguissa non si tocca, per ora: perché le offerte importanti pure si ascolterebbero, ma soprattutto le ascolterebbe il calciatore. Zambo non lo ha mai nascosto. Non è detto che non arrivino nuove offerte nelle prossime settimane, ma è difficile immaginare che ci sia una apertura vera e propria alla sua cessione. Il calciatore ha pensato per un po’ che la sua esperienza napoletana potesse essere alla fine dopo quattro stagioni e due scudetti da protagonista, ma per Conte e il Napoli non è così. Anzi, si andrà avanti anche per la versione 2.0 di contiana memoria. Semplicemente perché Anguissa può essere una cosa e tante cose, può dare una mano nelle due visioni che l’allenatore azzurro si porta dietro per il prossimo anno. Fonte: Il Mattino

