Trombetti: “Conte non può più nascondersi, sarebbe bello arrivare ai quarti di Champions”

Guido Trombetti ha parlato a Radio Marte:

“Cosa penso del trasferimento di Osimhen al Galatasaray?

“Ad Osimhen vorrei dire che può andare dove vuole, ma c’è modo e modo: non si fa come ha fatto lui. In ogni caso mi interessa poco. Invece e con grande piacere – ha detto l’accademico a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – rivolgo gli auguri ad Antonio Conte, il nostro grande riferimento. Il mio auspicio è che faccia bene in campionato, che per me resta la cosa importante

Mister, ti auguro una Serie A anche migliore di quella dell’anno scorso: Conte non può più nascondersi e fare il ‘pompiere’, perché partirà da grande favorito. Per la Champions League, però, già entrare nei quarti sarebbe un bel traguardo: la gente deve togliersi dalla testa che possiamo vincerla, perché non siamo diventati il Bayern Monaco o il Barcellona. Il Napoli ha fatto un’ottima campagna acquisti, prendendo giocatori forti, ma niente di più, se escludiamo De Bruyne. Nessuno, a parte il belga, sarà sicuramente titolare ma l’organico si è rinforzato”.