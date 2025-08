Napoli, a Castel Di Sangro amichevoli e “doppie amichevoli”, ecco perchè

Il Napoli si trova a Castel Di Sangro per il secondo ritiro di preparazione alla nuova stagione, e qui giocherà tre amichevoli internazionali, ma non saranno le sole. Il Corriere dello Sport scrive: “Due partite in sedici ore. Il Napoli tornerà in campo domenica: la prima amichevole è in programma alle 18 contro i francesi del Brest allo stadio Patini. Lunedì alle 10, a seguire, altra uscita contro la Casertana, squadra di Serie C, una novità rispetto al programma iniziale: Conte, come tradizione, schiererà i giocatori non impegnati o impegnati soltanto pochi minuti il giorno prima. Sabato 9 agosto, ancora alle 18, secondo test europeo contro gli spagnoli del Girona, in questo momento anche interlocutori di mercato nell’affare Gutierrez. Domenica 10, con la stessa modalità della settimana precedente, bis alle 10 con il Sorrento dell’ex Mirko Conte, altra formazione di C. L’amichevole di chiusura del percorso estivo andrà invece in scena alle 18 di giovedì 14 agosto contro i greci dell’Olympiacos. Al fischio finale qualche giorno di relax alla vigilia della prima di campionato contro il Sassuolo al Mapei (23 agosto)”.

Factory della Comunicazione