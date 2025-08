Lucca: “Bisogna crederci sin da bambino, il mio sogno è…”

Intervenuto in piazza a Castel di Sangro, l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca ha risposto alle domande dei tifosi. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Il gol più bello della mia carriera? Sicuramente mi ricordo uno contro il Bari giocavo nel Palermo e segnai su punizione in Serie C. Poi lo scorso anno ne ho fatto uno bello contro l’Inter e contro il Monza. Guardo sempre i miei video, i miei errori e le cose che devo migliorare: è fondamentale. Fin da quando ho iniziato a giocare non ho mai cambiato il mio atteggiamento, chi mi è stato vicino mi ha sempre detto di non smettere di avere l’atteggiamento giusto.

Un sogno calcistico? Vincere uno scudetto sarebbe bello! Il sogno di ogni bambino è vincere con l’Italia, vincere i Mondiali.

Quando mi ha voluto il Napoli? Ho sentito il direttore Manna, poi mister Conte ha chiamato il mio procuratore: è stata una emozione forte, sono contento di essere qui.

Un consiglio da dare a chi vuole diventare calciatore? La penso come Amir, fin da quando sei bambino devi crederci e mai smettere di credere in te stesso. Se non credi, gli altri non lo faranno per te. Se uno non vuole allenarsi, deve essere forte mentalmente e affrontare l’allenamento come se ne avesse voglia”.