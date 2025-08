Corsport – Napoli, cambio di strategia: ora si punti tutto sui terzini! Due nomi in pole

Il cambio repentino di strategie, per ora, ha spostato il focus del mercato sui terzini: non soltanto un destro ma anche un sinistro, con l’idea di utilizzare Spinazzola più alto come più d’una volta è accaduto un campionato fa. I contatti con Raheem Sterling e Jack Grealish, dunque, finiscono in freezer in questa fase: va e andrà così fino a prova contraria, fermo restando che il mercato è la terra delle sorprese e delle idee di ieri che tornano in auge domani. Un po’ quello che è accaduto con Gutierrez, mancino naturale cresciuto nel Real Madrid: a proposito, il Real detiene il 50% sulla rivendita. Dettagli. Si legge sul Corriere dello Sport.

Miguel ha chiuso l’ultima stagione con 36 partite, 2 gol e 6 assist tra Liga, Champions e Coppa del re e s’è piazzato in copertina al fianco di un connazionale: Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro del Siviglia e della Roja Under 21, sempre al centro di una trattativa che sta cominciando ad assumere i connotati della storia infinita. Il giocatore ha un accordo personale con il ds Manna, ma non c’è ancora l’intesa tra i club: la richiesta è 17 milioni, più il 10% della futura rivendita, più un milione d’indennizzo. Il Napoli non si spinge oltre i 17 (compresi bonus). Tra l’altro, resta in sospeso il destino di Alessandro Zanoli, 24 anni: l’offerta del Bologna, prestito da 500mila euro e obbligo di riscatto tra i 3,5 e i 4 milioni, è stata rifiutata. E s’è inserita l’Udinese, pronta a investire 5 milioni. La valutazione è 7.