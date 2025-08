“CdS Campania” – C’è l’accordo del Napoli col Girona. “VARIABILE GUTIERREZ”. L’identikit

A volte ritornano. Nella mente, nei desideri. Miguel Gutierrez non è mai uscito dai radar del Napoli, semplicemente non era la priorità quando Manna ha avviato i contatti qualche mese fa. Una fase di studio necessaria per capire come muoversi e quando affondare il colpo. Sistemate le coppie in porta e al centro della difesa, ecco che il Napoli si è messo a lavoro per chiudere anche i giochi sulla corsia sinistra. Con Gutierrez che garantirebbe a Conte non solo la spinta partendo da terzino, ma anche una soluzione alternativa in più nel tridente offensivo.

Il blitz

Gutierrez viene da una grande stagione al Girona, dove si è messo in mostra anche in Champions. In Spagna danno l’affare per chiuso, ma c’è ancora un po’ di strada da fare. Di sicuro, fosse confermato l’investimento da 25-30 milioni, significherebbe un cambio di strategia sul mercato e probabilmente anche uno stop definitivo nella ricerca dell’esterno alto. Il Napoli spinge, vuole chiudere in fretta.

Accordo vicino col Girona

A riferirlo è Matteo Moretto, esperto di calciomercato, tramite il proprio profilo X. “Il Napoli torna a interessarsi con forza di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l’accordo con il Girona è quasi completato. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale. Manca ancora un accordo finanziario definitivo con il giocatore, ma il Napoli spera di chiuderlo presto”, ha riferito il giornalista.

Chi è Miguel Gutiérrez? Calciatore spagnolo, nato il 27 luglio 2001 a Madrid, che gioca come terzino sinistro per il Girona FC nella Liga. È alto 180 cm, pesa 71 kg e preferisce usare il piede sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid dopo aver iniziato nel Getafe, ha debuttato in prima squadra con i Blancos il 18 aprile 2021 contro il Cadice. Nel 2022 si è trasferito definitivamente al Girona, firmando un contratto fino al 2027. È noto per la sua personalità, abilità nei cross e nel dribbling, ed è stato paragonato ad Aarón Martín.

Fonti Gazzetta e Msn.com