Ancora un anno ed la SSCN festeggerà i suoi primi cento anni. Nata infatti il primo agosto 1926, festeggia quest’anno 99 anni di vita, e per la società e i tifosi è festa grande, lo dimostra anche lo striscione esposto stanotte davanti allo stadio Maradona. Il Mattino scrive:

Scomparve a soli 36 anni ma lasciando un segno profondo nella storia del calcio. Fondò l’Associazione Calcio Napoli , coinvolgendo 24 soci e assegnando una carica onorifica al calciatore inglese Leslie Minter, che era arrivato nel 1913 dal Chelsea e lavorava in città come vicedirettore della più grande catena di magazzini . Diede un’impronta manageriale, acquistando ottimi giocatori e assumendo come tecnico William Garbutt, vincitore di tre scudetti. Realizzò, primo in Italia, uno stadio di proprietà della società calcistica in soli sette mesi, zona Rione Luzzatti, vicino a quell’area dove De Laurentiis aspira alla costruzione di un suo impianto.

La memoria è un bene da valorizzare, come ha fatto lo scrittore Nico Pirozzi nel libro “, descrivendo il salto di qualità impresso dal primo presidente azzurro per elevare il calcio meridionale, fino a quel momento «rappresentato dall’inesistenza di una cultura manageriale, dall’improvvisazione e dal dilettantismo, che emergeva dalla lettura dei bilanci». Ascarelli fu anche il primo nella storia a realizzare una plusvalenza, spendendo per Giovanni Ferrari – poi due volte campione del mondo – 6.000 lire e rivendendolo a 12.000.

«Primo agosto pioveva» è il refrain della canzone “Napoli è della gente” scritta dall’ultimo menestrello, Cristian Vollaro, e cantata a squarciagola dai tifosi prima delle partite allo stadio Maradona. Un segno di appartenenza, di quelli che piacciono a Conte, un allenatore moderno ma cresciuto secondo antichi e profondi principi, come quello – a lui caro – della maglia che dev’essere sempre sudata. E sono state divise pregne di fatica che hanno consentito al Napoli di superare nello scorso campionato le traversie nel girone di ritorno e di vincere lo scudetto. La differenza rispetto a due anni fa è che De Laurentiis, l’imprenditore che ha raccolto il club dalle ceneri del fallimento e lo ha riportato ai fasti degli anni Ottanta che sembravano irrimediabilmente perduti, sta investendo tanto perché ha l’ambizione – lui come Conte e il gruppo che lavora a Castel di Sangro – di festeggiare tra dodici mesi il centenario dopo un quinto scudetto e un posizionamento di prestigio in Champions League. Se un club, dai dirigenti ai giocatori, è forte e convinto di sé stesso non deve porsi un limite, soprattutto se in panchina vi è il contributo aggiunto rappresentato da Conte.

«Primo agosto pioveva» è il refrain della canzone “Napoli è della gente” scritta dall’ultimo menestrello, Cristian Vollaro, e cantata a squarciagola dai tifosi prima delle partite allo stadio Maradona. Un segno di appartenenza, di quelli che piacciono a Conte, un allenatore moderno ma cresciuto secondo antichi e profondi principi, come quello – a lui caro – della maglia che dev’essere sempre sudata. E sono state divise pregne di fatica che hanno consentito al Napoli di superare nello scorso campionato le traversie nel girone di ritorno e di vincere lo scudetto. La differenza rispetto a due anni fa è che De Laurentiis, l’imprenditore che ha raccolto il club dalle ceneri del fallimento e lo ha riportato ai fasti degli anni Ottanta che sembravano irrimediabilmente perduti, sta investendo tanto perché ha l’ambizione – lui come Conte e il gruppo che lavora a Castel di Sangro – di festeggiare tra dodici mesi il centenario dopo un quinto scudetto e un posizionamento di prestigio in Champions League. Se un club, dai dirigenti ai giocatori, è forte e convinto di sé stesso non deve porsi un limite, soprattutto se in panchina vi è il contributo aggiunto rappresentato da Conte.