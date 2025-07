Raspadori, la metamorfosi: Jack verso una nuova era

Sembra sempre essere destinato ai saluti, Jack Raspadori, invece finisce con l’essere decisivo. Sarà perchè ha classe da vendere, si fa trovare pronto ed ha intelligenza e duttilità da vendere. Il CdS scrive che è in atto una metamorfosi. “Contro l’Arezzo, Conte lo ha schierato da mezzala sinistra offensiva. Con compiti che il tecnico ha sempre definito: da assaltatore. Quasi una sorta di trequartista abile negli inserimenti, nella rifinitura e nella finalizzazione, senza tralasciare la fase di non possesso: tutte caratteristiche che appartengono a Jack. Con un plus: su e giù come uno stantuffo a legare il gioco. E all’improvviso, il Jack potrebbe diventare un vero jolly. Appunto. In questa fase, dicevamo, è in atto una specie di metamorfosi sperimentale. Una trasformazione che un giocatore come Raspadori, evoluto tatticamente e raffinato tecnicamente, ha dimostrato di assimilare a dovere: contro l’Arezzo è partito nel tris di mediana, ha segnato il primo gol spaccando le linee come una lama e poi ha dialogato – nello stretto e in spazi più ampi – con i colleghi di centrocampo e attacco con la solita efficacia. E così, Jack può inaugurare una nuova era personale anche con il 4-3-3 offrendo una soluzione di gioco in più a Conte: un vecchio piano evidentemente rigenerato dopo il cambio di modulo obbligato dagli infortuni andato in scena nella seconda parte dell’ultima stagione, vissuta da grande protagonista al fianco di Lukaku con il 3-5-2 o nei dintorni di Rom con il 4-2-3-1.”