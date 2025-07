Questione terzini: Sanchez e Zanoli, si tratta con i club

Occorre un terzino, un vice Di Lorenzo, per intenderci. Il Napoli, è risaputo, tratta con il Siviglia, ma non affronta solo la questione entrate. Scrive il CdS: “Parallelamente s’è riscaldata anche la trattativa per la cessione di Alessandro Zanoli al Bologna, 24 anni, un passaggio fondamentale per sbloccare l’affare con il Siviglia relativo a Juanlu Sanchez, 21 anni, alfiere della Roja Under 21. Un terzino destro per un altro, funziona così. Con il Bologna si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto: la formula è in definizione ma è soprattutto la cifra a non aver messo d’accordo i due club. Però si tratta, con ottimismo reciproco. Il problema dei valori è anche quello che continua a dividere il Napoli dagli andalusi: la richiesta spagnola è 17 milioni più il 10% della futura rivendita, più un milione di indennizzo. L’offerta, invece, può in qualche modo sfiorare i 17 milioni con i bonus: e non salirà. Juanlu, però, ha da tempo l’accordo con Manna ed è in attesa che la ruota giri. Nel frattempo, lavora con Almeyda e ha anche cominciato a giocare le amichevoli (contro il Leverkusen).”

Factory della Comunicazione