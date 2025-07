Pasta, Scordamaglia: “Promozione importante per valorizzare eccellenza all’estero e in Italia”

(Adnkronos) – "Oggi si celebrano due eccellenze del Made in Italy: lo sport e la pasta” così Luigi Scordamaglia amministratore delegato di Filiera Italia e presidente di Filiera Pasta, associazione che riunisce le aziende italiane produttrici di pasta che si impegnano nella valorizzazione della pasta made in Italy, in occasione della presentazione della campagna integrata Masaf, Ismea e Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per la valorizzazione di uno degli alimenti simbolo della nostra alimentazione. “Stile di vita sano, pratica sportiva costante e la nostra dieta mediterranea fatta di un perfetto equilibrio di pasta, ortofrutta e proteine animali, sono l’elisir per una vita lunga e in salute” dice ancora Scordamaglia che sulla campagna aggiunge: “Servirà per celebrare un cibo che racconta la nostra distintività". E prosegue l’amministratore delegato "per contrastare una concorrenza crescente a livello mondiale, con paesi come la Turchia, che aumentano costantemente la produzione di questo prodotto è necessario puntare su un livello Premium non omologato, 100% italiano ogni qualvolta possibile, o prodotto con grano proveniente da altri Paesi che rispettino però totalmente le nostre stesse regole produttive". "Di grande importanza – conclude Scordamaglia – quindi questa campagna resa possibile da Ismea e dai Ministeri delle Politiche Agricole e dello Sport, così come tutte le iniziative promozionali che realizzeremo insieme ad Ice sui mercati mondiali. Il presupposto fondamentale è però che anche sul mercato italiano la pasta non venga svenduta a prezzi umilianti per la filiera produttiva, ma vengano adottate una serie di norme antidumping che impediscano sul mercato italiano una concorrenza illegittima e un' autolesionistica corsa al ribasso". —[email protected] (Web Info)

