Napoli, obiettivo Adeyemi per l’attacco: pronta l’offerta al Dortmund

Il Napoli non si ferma sul mercato e punta Karim Adeyemi. L'attaccante esterno del Borussia Dortmund è tornato a essere il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo azzurro, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 31 luglio. Conte aveva già messo il suo nome in cima alla lista a gennaio, dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Il Napoli raggiunse l'accordo con i tedeschi ma si scontrò con il rifiuto di Adeyemi, non convinto di lasciare la Bundesliga a gennaio. Ora le cose potrebbero essere diverse. Dopo aver visto sfumare Dan Ndoye in direzione Premier League, al Nottingham Forest, il ds Manna ha ripreso i contatti per Adeyemi ed è pronto a recapitare al Borussia Dortmund un'offerta da 40 milioni di euro, la stessa inviata al Bologna per Ndoye. Probabile che i tedeschi chiedano qualcosa in più, vista la valutazione da circa 50 milioni del giocatore. Questa volta Adeyemi, 23 anni, potrebbe prendere più seriamente in considerazione un trasferimento in azzurro. Il tedesco, in ogni caso, ha sempre rifiutato ogni destinazione perché si trova molto bene a Dortmund. —[email protected] (Web Info)

