Marchetti: “Gutierrez cambia il mercato del Napoli. Spinazzola da esterno alto, Raspadori verso l’addio: piace all’Atletico Madrid”

LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “Con Gutierrez a Napoli si punta su Spinazzola esterno ‘alto’. Non penso arrivi un’altra ala sinistra. Atletico Madrid su Raspadori, destinato ad andare via”

“C’è una logica dietro la trattativa del Napoli per Gutierrez: lo staff ha deciso che Spinazzola può essere l’alternativa a Lang come esterno ‘alto’, interpretando il ruolo di ala tattica ed equilibratore e per questo ha cambiato strategia. Non più – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – un esterno offensivo ma un terzino che spinge, che sa giocare dentro al campo e che ha tecnica e prospettive come Gutierrez. E’ una scelta coerente col mercato sin qui condotto dal Napoli. Se dovesse arrivare lo spagnolo penso che il club non acquisterebbe più l’esterno offensivo, avendone 4, ovvero Neres, Politano, Lang e, appunto, Spinazzola. Manca l’esterno che segna? Ma neanche Ndoye li avrebbe garantiti, perché gli 8 gol segnati quest’anno sono gli stessi che potrebbe garantirli Politano nell’annata giusta. Le reti che mancano penso che la squadra potrebbe riceverli da Noa Lang e da De Bruyne nella rifinitura. La trattativa per Juanlu fino ad ora è continuata, ma il Napoli potrebbe cambiare obiettivo come ha fatto con Ndoye. Se Conte avesse voluto puntare su Zanoli, lo avrebbe fatto dall’inizio. Raspadori è destinato ad andar via. E’ una mia ipotesi, ed è quella che può accarezzare il Napoli, è la seguente: la stima per il giocatore c’è, ma in questo momento fai fatica a metterlo in campo e lo devi utilizzare come mezzala, un ruolo non suo. Il Napoli non lo vede come esterno offensivo, anche se è un calciatore di qualità. L’Atletico Madrid è forte su di lui da tempo e, se arrivasse l’offerta giusta, di 30 milioni almeno,potrebbe seriamente partire. Il Napoli sta cercando di acquistare un giocatore come Miretti e, se fosse convinto di tenere Raspadori mezzala, non andrebbe a cercare il centrocampista della Juventus. Non è la collocazione tecnico-tattica giusta ed è un bene che Jack cerchi altro”.