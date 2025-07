Santacroce: “Fosse per me prenderei subito Lookman, sugli altri dico…”

“Il Napoli ha fatto bene a non cedere alla tentazione di partecipare all’asta per Ndoye, perché l’ormai ex bolognese è forte ma la valutazione era eccessiva. Già la prima richiesta del Bologna era alta, pareggiare quella del Nottingham sarebbe stato eccessivo. Per quei milioni prenderei solo calciatori che fanno subito la differenza. Ora serve un altro calciatore e tra i vari nomi devo dire che Grealish sarebbe un sogno, perchè è tra i più intelligenti, perché bravo nel posizionamento: sa come mettersi in campo ed anche come saltare l’uomo.

Probabilmente, è il più completo. Sterling offre sicuramente delle qualità offensive notevoli ed è rapidissimo, però non è certo un Politano: non copre tutta la fascia. Nusa può essere un buon profilo, ha gamba, su Chiesa invece non andrei perché ci sarebbe molto da lavorare, visto che il calciatore non sta giocando molto ultimamente. Mi piace anche la pista Laurienté : costa di meno e può darti di più come giovane da crescere. Ha una gamba impressionante, grande forza muscolare e non è stato ancora allenato da Conte, con il quale potrebbe fare bene.