Lo Monaco: “Gente come Sterling, per esempio, fa sognare solo i tifosi”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ndoye sfumato? Sono convinto che a Napoli avranno stappato più di qualche bottiglia di champagne. Grealish? Ma vi prego. Il Napoli ha già in rosa tre esterni di grande qualità, non ha bisogno di colpi ad effetto. Se invece l’obiettivo è puntare su un giovane di prospettiva, come fanno da anni società virtuose come Atalanta e Bologna, allora il discorso cambia e ha senso.Se però si va a cercare il nome che serve solo ad accendere la fantasia dei tifosi, senza una reale logica tecnica o progettuale, allora è un errore.

Gente come Sterling, per esempio, fa sognare solo i tifosi, ma non è detto che porti un valore aggiunto reale al progetto. Personalmente punterei su un profilo giovane e promettente, un investimento lungimirante. Uno come Silvetti del Newell’s Old Boys, o magari anche un giocatore simile per caratteristiche, come Franculino del Midtjylland.

Ndoye è un buon giocatore, nessun dubbio, ma ha raggiunto una valutazione ormai eccessiva. Il Bologna, in questo senso, ha sfruttato la regola non scritta del mercato: è la domanda a fare il prezzo. E giocatori come Ndoye, che accendono subito l’interesse, finiscono per vedere il loro valore lievitare rapidamente”.