L’Assessore Marchiello sulle potenzialità della Zes e le idee di ADL!

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’assessore regionale per l’attività produttiva Antonio Marchiello. Di seguito le sue parole: “La Zes è un’area dove le agevolazione fiscali e la velocità con cui si possono ottenere le autorizzazioni permettono a tutti gli imprenditori che vogliono investire sul territorio di poter avere la semplificazione di tutte le procedure burocratiche per avviare un’attività di produzione. Le autorizzazioni sono vincolanti e devono essere concentrate dalla conferenza dei servizi nell’arco temporale di 45 giorni e una volta che è trascorso questo periodo temporale vale anche il silenzio-assenso della soprintendenza. Nel 2018 la Regione Campania è stata la prima regione a far approvare il decreto d’approvazione sulla funzione delle Zes tanto che alla fine del 2023 il Governo Italiano ha deciso di creare una Zes unica in cui sono racchiuse tutte le otto regioni del Sud Italia.

Factory della Comunicazione

Da quel momento la Regione Campania è diventata un’area appetibile per tutti gli imprenditori poiché riconoscono il lavoro che stiamo facendo per salvaguardare il territorio. Infatti, circa il 40% delle autorizzazioni che abbiamo stipulato nel Sud Italia, provengono dalla Regione Campania. Il Presidente Aurelio De Laurentiis è un imprenditore che desidera dimezzare i tempi per avviare le progettualità necessarie per progettare un nuovo impianto sportivo, approvando la Zes, localizzando in un determinato territorio la possibilità di costruire un nuovo impianto. In Italia abbiamo anche le ASI, ovvero aree di sviluppo industriale, dove si sono agglomerate tutte le imprese più importanti e dove le aziende hanno ricevuto delle agevolazioni per incentivare l’attività produttiva sul territorio.

In Campania, in particolare, con la Zes avevamo individuato ulteriori aree per lo sviluppo dell’attività industriali, localizzate nei vari ambiti territoriali per le attività produttive Ci sono altri aspetti da tenere conto. Il primo è quello che riguarda il credito d’imposta, ovvero che seguendo il calendario e comunicandole in una determinata area prestabilita, tutte le attività svolte nella Zes vengono rimborsate. Per di più, dal 1 gennaio 2024 in tutto il Sud Italia abbiamo la Zes unica che è gestita da un ente unico sovraregionale che si occupa di approvare le autorizzazioni e di semplificare tutte le procedure burocratiche. Questo ente è al di sopra del Comune e della Regione ed è un’articolazione del Consiglio dei ministri e viene individuato dallo stato per incentivare l’attività produttiva nel Sud Italia”.