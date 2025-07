Arrigo Sacchi, intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della Serie A:

“Il pubblico chiede spettacolo, sarebbe ora che i club stessero ad ascoltare le esigenze di chi paga il biglietto. Non è più come negli anni Settanta o negli anni Ottanta, quando la gente non sapeva che cosa succedeva all’estero. Adesso tutti vedono come si gioca in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Francia, e il calcio italiano deve mettersi sulla stessa lunghezza d’onda se non vuole rischiare di fare passi indietro.

Il Napoli? Antonio Conte conosce come si gioca in Europa. Sa che deve migliorare nell’uno-contro-uno. Sta cercando un altro esterno, si parla di Grealish. Vuole creare la superiorità numerica sulla fasce. È la strada giusta per scardinare le difese avversarie. E poi, con De Bruyne, ha alzato molto la qualità in mezzo al campo. Lucca sarà molto utile come ricambio di Lukaku sia in Italia che in Champions League.”