I soldi si rispettano: il Napoli ha fatto bene a fermarsi

Franco Causio, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha fatto una battuta che tale poi non è: «Se Ndoye costa 40 milioni quanto avrebbero dovuto pagare per me o Bruno Conti?». Il Nottingham Forest lo ha acquistato per una cifra vicina ai 45 milioni…Scrive Il Mattino: “Bene hanno fatto De Laurentiis, Conte e Manna – tutti allineati su questa posizione – a fermarsi. Perché non si possono bruciare così i milioni. Il Napoli è un club che spende, come si è visto nell’estate 2024 e in questa, per rafforzare il suo progetto tecnico ma i soldi si rispettano, così come il reale valore di mercato di un calciatore. Ci sono altri treni che passeranno in queste ore, il Napoli farà un’altra operazione. Senza alcun rimpianto. D’altra parte, De Laurentiis e Manna nello scorso gennaio si erano fermati dopo la cessione di Kvara, respingendo la richiesta di 60 milioni dello United per Garnacho. Hanno preferito aspettare l’estate per il sostituto del georgiano. E nel frattempo il Napoli ha vinto lo scudetto…”

