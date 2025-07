Grande attesa per Noa Lang, il suo stile e la sua personalità saranno fondamentali

Si è messo in mostra già nelle due amichevoli giocate dal Napoli a Dimaro contro l’Arezzo e il Catanzaro, ma per Noa Lang, la grande attesa è per vederlo in campo nelle gare che contano. Il Corriere dello Sport scrive: “Grande attesa per Noa Lang, l’esterno rapper che nei primi due test amichevoli ha cominciato a mostrare in parte le sue doti con la macchia del rigore procurato contro l’Arezzo. Lang, che ha vinto due scudetti con l’Ajax, si è sistemato a sinistra, ha spesso puntato l’uomo o cercato compagni tra le linee. I carichi di lavoro si fanno sentire anche per lui, ma i tifosi hanno iniziato ad apprezzare il suo stile. Palla incollata al piede, testa alta rivolta verso la porta, personalità e fin troppa voglia di accendersi. Presentandosi ha detto che per uno come lui i tifosi vanno allo stadio e impazziscono. Prima però, sarà fondamentale entrare subito in sintonia con la squadra per diventare tassello prezioso. Ma in un meccanismo collettivo che dovrà essere ancora perfetto, Lang potrà entrarci in fretta e senza problemi”.

