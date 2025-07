Gazzetta- De Bruyne. la qualità al servizio del Napoli

Kevin De Bruyne è il fiore all’occhiello del mercato del Napoli. Il suo approdo nello spogliatoio azzurro, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, porterà non solo un innalzamento della qualità, ma anche una spinta dal punto di vista mentale.

“L’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli ha suscitato l’entusiasmo collettivo e non solo del popolo napoletano. Kevin è un plus per la Serie A, un giocatore che potrebbe far aumentare di nuovo l’appeal del nostro campionato anche agli occhi di tanti altri campioni in cerca di una nuova sfida. Intanto, l’impatto del fuoriclasse belga a Napoli ha già fatto registrare numeri da capogiro per il merchandising, con la maglia numero 11 andata letteralmente a ruba sia sulle Dolomiti sia nelle prenotazioni online. Ma è in campo che Kevin vuole mostrare i suoi numeri migliori, mettendo il suo talento al servizio dei campioni d’Italia. De Bruyne va a rinforzare un centrocampo già ad altezza delle big d’Europa, con Lobotka centro di gravità e Anguissa e McTominay straordinari assaltatori d’area, oltre che lottatori a tutto campo. E la sfida per Antonio Conte ora si fa ancora più interessante. L’arrivo di De Bruyne, infatti, sposta gli equilibri del campionato, ma non quelli all’interno del collettivo azzurro. Perché ci sarà spazio per tutti, ci si affiderà tanto alle rotazioni, e si cercherà di volta in volta di trovare la soluzione tattica migliore, tenendo presente che poi dalla panchina può subentrare un altro titolare, per aumentare i giri del motore”.