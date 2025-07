Asse Napoli-Istanbul: in Turchi si preparano già alla grande festa

Tutto definito sull’asse Napoli-Istanbul con il calciatore e tra i club, ma l’aria resta tesa. Il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima l’operazione ma anche nelle ultime ore ha monitorato la situazione: in Turchia stanno preparandosi alla grande festa, con il nigeriano atteso già tra oggi e domani e annunciato allo stadio sabato, quando i suoi saranno in campo contro la Lazio per una amichevole da tutto esaurito.

Factory della Comunicazione

Il programma del Galatasaray, come si legge su Il Mattino, prevede di farlo arrivare via Bosforo e mettere in vendita immediatamente la sua nuova maglia: è stata anche pensata una lunga sessione di autografi per i tifosi che stanno aspettando l’ufficialità per poter sognare nuovamente.

Allo stadio, insieme con l’ormai ex Napoli, ci sarà anche Sané, fresco di passaggio in Turchia. Quello di Osimhen sarà solo il primo passo. Lo staff di Cajuste nelle scorse ore ha provato a trovare la quadra con il Burnley, sullo sfondo il Besiktas non ha mai perso la speranza di portarlo a casa e c’è anche una pista che lo porterebbe in Arabia. Dopo aver mandato Zerbin alla Cremonese, bisogna poi valutare la possibilità di trasferire a Pisa Simeone. Non è l’unica pista: dopo Sassuolo e Torino, anche il Feyenoord ha bussato a casa dell’entourage del Cholito. Cheddira continua a dire no al Paok. Spera in una offerta italiana e può andare al Verona.