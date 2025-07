Anellucci: “Tra Vergara e Miretti, il primo tutta la vita, Nusa al posto di Lookman”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Claudio, abbiamo avuto l’occasione di osservare, a Dimaro, il cambio modulo del Napoli, con Raspadori impiegato da centrocampista o trequartista nel 4-2-3-1. Lei come lo vede?

“Ho qualche dubbio, perché per me Raspadori resta un attaccante. Non lo considero un vero trequartista, perché gli mancano alcune caratteristiche fondamentali per quel ruolo. Detto ciò, se Antonio Conte lo sta provando lì, evidentemente qualcosa ci vede. E Conte, si sa, sbaglia raramente. Credo che per farlo giocare troverà un modulo adatto, una struttura diversa. Altrimenti rischi di metterlo in difficoltà. Già con il modulo a tre punte è stato costretto ad adattarsi là davanti. Non penso nemmeno che possa fare la mezzala: non ha, a mio avviso, le qualità per interpretare quel ruolo. Ma è il mio pensiero, non porto la verità assoluta.”

Ieri il Napoli ha esaltato le qualità di Vergara attraverso un video sui social. È un giovane con grande prospettiva: lei lo terrebbe in rosa quest’anno?

“Quest’anno è l’anno dei giovani, diciamolo. A pallone giocano i giovani. Poi, ovviamente, ci sono giovani bravi e meno bravi, proprio come accade anche tra i più esperti. Mi sembra quasi di dire una banalità, ma è così. Ci sono club importanti che ti dimostrano che i giovani bravi, anche del 2006 o 2007, hanno già collezionato 100 presenze nella Liga spagnola, al Barcellona. Quindi il punto non è l’età, ma la qualità. Il trucco sta nel trovare il giovane giusto. Il problema è che molti giovani vengono bloccati da dinamiche che non mi piacciono, ma che purtroppo non possiamo cambiare. E poi ci lamentiamo se la Nazionale ha difficoltà. Abbiamo ottime Under, ma poi c’è un vuoto assurdo tra l’Under 21 e la Nazionale maggiore. C’è una specie di virus: sembrano fenomeni fino all’Under 21 e poi, appena arrivano in Nazionale maggiore, spariscono. Questo è un tema che mi tormenta da anni. Ma è un discorso lungo, che magari affronteremo per bene, un giorno, aprendo dei dossier seri…”

Parlando ora di categorie inferiori, come la Serie B o la Lega Pro: lei terrebbe manderebbe lì Vergara per prendere Miretti?

“Ma guarda, se posso scegliere, io tengo Vergara tutta la vita. Se ho in casa un giovane da far crescere, perché devo andare a cercare fuori? Preferisco puntare su chi ho già. Per me, il sesto centrocampista del Napoli deve essere Vergara. Questo anche in chiave economica, vista la possibilità di concentrare gli investimenti su altri ruoli, come l’esterno sinistro. Io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. Se stai ancora cercando il famoso esterno sinistro e vuoi fare un investimento, allora fallo su uno come Nusa. È un giocatore che può spaccare le partite, cambia gli equilibri. È un profilo importante. È chiaro che quando il Napoli si avvicina a un giocatore, il prezzo sale: da 30 a 40 milioni. Ma questo fa parte del gioco. Tocca a Manna essere bravo a trovare la soluzione.”

Quindi, tra Antonio Nusa e Ademola Lookman, chi sceglierebbe?

“Nusa tutta la vita, perché per me è più giocatore. La differenza in un calciatore non la fanno solo i piedi, ma anche la testa. E Lookman, mentalmente, non mi convince. A me non piace. Lo dissi anche su Osimhen in tempi non sospetti, e mi attirai molte critiche dai tifosi napoletani. Per me, Osimhen non era un top player. È un buon attaccante, ma nei grandi club servono giocatori che toccano il pallone una volta e fanno gol, che segnano anche se dormono. La stagione dello Scudetto è stata straordinaria, ma ora devi confermarti. E Lookman mi dà quella sensazione: di uno che rischia di perdersi. Magari è solo un’impressione mia, però voglio vedere se resterà lo stesso anche se dovesse cambiare club. Tanti dell’Atalanta si sono persi dopo essere andati via.”