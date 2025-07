Valcareggi: “Chiesa? Il Napoli sferrerà l’assalto, vi svelo la sgrategia degli azzurri”

Furio Valcareggi, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Zerbin? L’ha preso chi ha lavorato meglio col Napoli. Siamo contenti di aver chiuso con la Cremonese in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza dei grigiorossi. Lo voleva Nicola a tutti i costi. Anche il Pisa lo voleva, ma nello sprint finale è stata più incisiva la Cremonese a parità di offerte. Manna è stato paziente, sta lavorando sulla trattativa Osimhen e alla stesura delle varie carte. Osimhen è un calciatore del Galatasaray. Chiesa? Il Napoli fa finta che non gli interessa per poi sferrare l’assalto. A Conte piace da morire Chiesa, per me si può paragonare a Kvaratskhelia”.