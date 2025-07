Morte Celeste Pin, si indaga per omicidio colposo: disposta l’autopsia

(Adnkronos) – Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua abitazione sulle colline di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l'autopsia sulla salma, che verrà eseguita domani presso l'Istituto di Medicina legale del policlinico di Careggi. L'indagine, coordinata dalla pubblico ministero Silvia Zannini, è stata avviata in seguito a un esposto presentato dall'ex moglie di Pin, Elena Fabbri, rappresentata dall'avvocato Mattia Alfano. La donna ha richiesto accertamenti approfonditi, tra cui gli esami tossicologici, l'autopsia e l'analisi del contenuto del cellulare dell'ex calciatore, sequestrato dalla polizia subito dopo il ritrovamento del corpo.

A far nascere i dubbi della Fabbri è l’'ipotesi, finora prevalente, di un suicidio. Un’ipotesi che lei contesta, descrivendo Pin come una persona positiva, attiva e in buona salute mentale, tanto da ritenere più plausibile la possibilità di un'aggressione o di una rapina finita male. Nella giornata di ieri, lunedì 28 luglio, le forze dell’ordine, insieme agli esperti della Scientifica, hanno effettuato un’ispezione dettagliata nella casa di Pin. L'obiettivo era individuare elementi utili all’indagine: dispositivi elettronici aggiuntivi, documenti, biglietti o un eventuale testamento, quest'ultimo, al momento, non ancora ritrovato. L'area è stata messa sotto controllo per evitare qualsiasi contaminazione delle prove. La Procura non esclude di estendere l’inchiesta ad accertamenti di tipo bancario, anche per chiarire i movimenti e lo stato d'animo dell’ex calciatore nei giorni precedenti la morte. Secondo alcune testimonianze, Pin avrebbe mostrato un cambio d’umore improvviso dopo una telefonata ricevuta durante una vacanza con amici, dettaglio considerato rilevante per le indagini. Celeste Pin, 64 anni, era una figura molto conosciuta e rispettata nel mondo del calcio. In passato aveva affrontato un periodo di depressione, ma – secondo l'ex moglie – era in cura e conduceva una vita serena e attiva, rendendo difficile da accettare l’ipotesi di un gesto volontario. —[email protected] (Web Info)

