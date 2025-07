Listone Premier, da Sterling a Grealish passando per Chiesa

Factory della Comunicazione

Sterling, 30 anni e uno stipendio da 16 milioni a stagione ormai insostenibile anche per il Chelsea, è un’idea affascinante che però non potrà essere perseguita senza il sostegno dei Blues. Anche il Fulham, altra squadra sulle tracce di Raheem, in questo periodo al lavoro a Cobham insieme con gli esuberi come Lukaku nell’estate 2024, ha la medesima esigenza: ovvero, la casa madre di King’s Road deve contribuire in maniera sostanziale e sostanziosa alla copertura dell’ingaggio. I contatti sono stati avviati da un po’, il Napoli non ha mica atteso l’ultima puntata della questione Ndoye senza lavorare ai piani alternativi, e così l’idea in piedi sarebbe quella di un prestito: il giocatore apre. Anche Grealish, in uscita dal City a 29 anni, è un profilo ritenuto interessante come Sterling e anzi è in attesa di una chiamata: Napoli lo attira moltissimo. Sì. E magari la presenza di De Bruyne rappresenta un plus. In questo periodo, poi, ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la preparazione in solitudine: sarà un caso, magari non lo è. Nel ventaglio delle opzioni al momento congelate sono finiti di recente Federico Chiesa del Liverpool, 28 anni, e Alejandro Garnacho dello United, 21 anni, già trattato in inverno: a gennaio non finì benissimo, ma il dopo Ndoye è fatto di valutazioni a 360 gradi. Fonte: CdS