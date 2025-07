Dionigi: “Vergara deve agire dietro la prima punta e deve restare in A”

DAVIDE DIONIGI A RADIO MARTE: “ Ho allenato qui a Reggio Antonio Vergara per alcuni mesi e parliamo di un ragazzo perbene, posato ed intelligente. In più, è un calciatore molto talentuoso, con qualità ancora inespresse e margini di miglioramento enormi. Può ancora esplodere – ha detto l’ex attaccante del Napoli e attuale tecnico della Reggiana a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – come non si è visto. Ha ottime doti: strappo, gamba… Ha tutto per diventare un giocatore importante, ma deve collocarsi in un ruolo preciso, adatto per esaltarne le abilità. In questo senso, parlandone anche con lui, il suo ruolo ideale è quello di trequartista o comunque dietro alla prima punta, perchè ha estro, spunto e invenzioni, deve avere libertà di creare, di suggerire e di fare gioco. Nella posizione fissa perde un po’ di creatività. Conte lo ha utilizzato da mezz’ala nelle amichevoli? Può darsi che agire da mezz’ala offensiva, ricevendo la palla tra le linee, sia una posizione sicuramente adatta al ragazzo. E’ un calciatore offensivo ma si può lavorare su di lui per migliorarlo anche sotto il profilo difensivo. Il suo futuro? Ha dinanzi a sé, immagino due strade ugualmente positive. Se rimanesse a Napoli potrebbe imparare molto e crescere perché sarebbe allenato da un grande tecnico e quando sei gomito a gomito con i campioni migliori più velocemente. Ma anche se andasse a giocare, magari in serie A, potrebbe essere una palestra altrettanto importante”