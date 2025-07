Osimhen, in attesa dell’annuncio ufficiale il Galatasaray prepara la cerimonia di presentazione

Pur non essendo in discussione, la trattativa fra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen sta decisamente andando per le lunghe vista la complessità dell’accordo. Stando al portale calcionapoli24.it il nigeriano, che ha definito ogni aspetto col club giallorosso proprio nelle ultime ore, nella giornata di mercoledì dovrebbe recarsi ad Istanbul e cominciare la sua seconda avventura turca, stavolta a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa annata.

Dalla Turchia, intanto, filtrano dettagli relativi alla cerimonia di presentazione dell’ex Lille. Il giornalista Levent Tuzemen ha annunciato che Osimhen e Leroy Sané (altro acquisto di peso) firmeranno il loro contratto e saranno presentati ai tifosi nel corso di un apposito evento organizzato per sabato 2 agosto, prima dell’amichevole contro la Lazio.