Non era in discussione, ma dopo Dimaro, Raspadori è “fuori mercato”

E’ l’uomo dai gol pesanti, Jack Raspadori. Lo scorso anno Conte disse in maniera molto chiara che non era in vendita. Sembra non lo sia e non lo sarà neanche adesso…Ad Ischia nel summit di mercato che ha coinvolto De Laurentiis, Conte e Manna, sicuramente sono stati molteplici gli argomenti trattati, secondo Il Mattino, tra i tanti anche quello relativo al futuro di Giacomo Raspadori: “E in queste ore vanno fatte anche delle valutazioni, tenendo conto che Raspadori è praticamente fuori mercato: non c’era bisogno di esami per Jack, ma i 12 giorni in Val di Sole hanno messo in luce il dinamismo di un talento che sa guardare la porta, ma anche all’occorrenza dare una mano in mediana. Dunque, si riparte da Raspadori”.

