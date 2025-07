Neres trasloca a destra, e la mente va alla sua miglior partita

L’esterno del Napoli, David Neres, nell’ultima amichevole di sabato contro il Catanzaro, sembra essere rinato, e a destra ritorna a dare il meglio di sè. Il Corriere dello Sport scrive: “Tatticamente in questa prima fase ha traslocato a destra. Guarda caso la zona dove ha giocato probabilmente la sua miglior partita con il Napoli: al Franchi con la Fiorentina. Con tanto di gol pazzesco. Conte ha formato la coppia insieme con Politano, in questo momento alle prese con un problema muscolare, incastrando due alfieri di fascia con caratteristiche diverse. Duo perfettamente assortito. E se il ricordo del collega è ancora fresco per tutti, avendo chiuso l’ultima stagione con la palma di uomo chiave per la vittoria del campionato, è il nuovo Neres ad aver squarciato la nebbia.

Certo, è di calcio estivo che parliamo e in virtù della sua struttura fisica è normale che sia più brillante rispetto ad altri colleghi, ma la qualità sarà la stessa anche a settembre e in inverno. E un giocatore così può fare la differenza”.