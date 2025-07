“Napoli, tutte vorranno batterti. 40 milioni per Ndoye? Decisamente troppi!”

Stefan Schwoch, ex calciatore – fra le altre – del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio Goal le ultime notizie di mercato degli azzurri.

“40 milioni per Ndoye? Se mi fai la domanda secca dico che non vale tutti questi soldi, per me sono troppi. In alternativa prenderei Grealish: salta l’uomo è un giocatore importante, Sterling ha esperienza però in fase calante. Un giocatore del livello di De Bruyne non si vedeva da anni nel nostro campionato. Il mercato del Napoli è stato lucido ed ha migliorato tutti i punti deboli dell’anno scorso. Quando giochi con lo scudetto sulle maglie tutti ti vogliono battere. Ha alzato il livello e la qualità della rosa”.