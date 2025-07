Napoli – Sterling e Grealish, le piste inglesi, ma va definita la situazione di Raspadori

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo sulla fascia da affiancare a Noa Lang, e anche se la priorità resta Ndoye, non si tralasciano le piste che portano a Sterling e Grealish. Il Corriere dello Sport scrive: “Reggono le altre piste inglesi: Raheem Sterling, 30 anni, in prestito dal Chelsea; e Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City. Parallelamente, va definita la situazione di Giacomo Raspadori: indiscutibile qualità, il senso di quei gol che servono come il pane e l’esigenza di ritrovare la continuità assaporata alla fine della stagione precedente. Il Napoli lo valuta almeno 30 milioni e lui ha un ingaggio importante, in pochi possono permettersi un investimento del genere. E a prescindere cominciano a crescere le quotazioni della sua permanenza”.

