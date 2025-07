Napoli-Juanlu, trattativa “congelata”, in attesa di nuovi incontri

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, per ora è ferma, aspettando di capire fino a che punto sia fattibile il suo arrivo. Il Corriere dello Sport scrive: “Poi le valutazioni sui terzini: occhi attenti per osservare Zanoli sin dall’inizio del ritiro e Juanlu Sanchez, 21 anni, congelato. Con il Siviglia che oltre a 17 milioni vorrebbe anche il 10% sulla rivendita. Tutti temi che presidente, allenatore e ds approfondiranno ancora a Ischia. Per poi scegliere i ruoli su cui intervenire anche alla luce del lavoro in ritiro. E dunque la direzione finale”.

Factory della Comunicazione