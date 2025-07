Lucca parte col botto: gol, grinta e fiducia. Napoli crede nella sua esplosione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca ha iniziato alla grande la sua avventura al Napoli segnando su rigore, dimostrando carattere e sicurezza. Dopo il gol, è arrivato l’abbraccio di De Bruyne, segno di stima e fiducia. L’attaccante si è subito integrato nell’ambiente partenopeo, mostrando impegno, corsa e determinazione. Antonio Conte, De Laurentiis e il ds Manna lo hanno voluto non come riserva, ma come co-titolare accanto a Lukaku, che per Lucca è già un punto di riferimento. Nonostante sia il terzo attaccante più costoso nella storia del club, non sente la pressione e sta affrontando la sfida con maturità. Il Napoli crede in lui, e anche l’Italia spera nella sua definitiva consacrazione.

