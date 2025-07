L’alfabeto del Napoli a Dimaro. dalla A alla Zeta

Si chiude il sipario sul ritiro 2025 del Napoli in Val di Sole. Undici giorni di grandissima fatica per i calciatori partenopei, torchiati sul campo di Carciato da Antonio Conte e dal suo staff dal 17 al 27 luglio, undici giorni d’entusiasmo per i tantissimi tifosi saliti in Trentino per sostenere gli azzurri (mai visti così tanti come quest’anno), freschi di conquista del terzo scudetto della storia e alla vigilia di una stagione che vedrà i partenopei impegnati su ben quattro fronti, Champions League compresa.

Il cammino del Napoli riparte da Dimaro Folgarida, noi invece dalla lettera A, per arrivare sino alla Z, e ripercorrere il ritiro.

A come Again o Amma faticà, ma chiu assaje: l’esordio della stagione è stato amaro. Ma le gambe imballate per il gran lavoro fisico svolto nei primi giorni di ritiro ha rallentato i ritmi di gioco. E poi sono stati i pali e il portiere dell’Arezzo Trombini con alcune splendide parate a negare il gol. Con il Catanzaro la musica diversa… D’altronde Conte aveva annunciato il gran lavoro nella conferenza stampa di esordio al Teatro di Dimaro: Amma faticà, ma chiu assaje…

B come BAGNO DI FOLLA: quotidiano, dal primo all’ultimo secondo, all’insegna di un costante “sold out”. Per non parlare della presentazione ufficiale, con oltre cinquemila persone, che hanno sfidato la pioggia.

C come CONTE: comandante, leader indiscusso, condottiero. Dentro e fuori dal campo. Un manager di livello mondiale. A Napoli è già stato promosso, da Conte a Re. Ma anche di conferenze stampa, mai così numerose in passato, a conferma del grande lavoro dello staff del presidente De Laurentiis per dare vita ad una squadra competitiva

D come DE BRUYNE: l’osservato speciale, il fuoriclasse che è approdato a Napoli per inseguire il sogno Champions. Ha lavorato sodo, con un’umiltà incredibile. E la sua presenza con Lukaku ha scatenato l’interesse dei media del Belgio. Tante le fotografie e le notizie inviate dalla val di Sole ai media internazionali. Anche questa è promozione turistica. E il Trentino è un esempio in Italia.

E come EMOZIONANTE: il minuto di silenzio osservato prima della sfida contro il Catanzaro per ricordare Vincenzo, Ciro e Luigi, i tre operai morti il giorno precedente in un tragico incidente sul lavoro a Napoli.

F come FUOCHI D’ARTIFICIO: per due volte, lo spettacolo pirotecnico è stato eccezionale. Soprattutto quello al campo, dopo l’ultima amichevole contro il Catanzaro. All’insegna del tricolore, ovviamente. È questa una delle novità volute dal Sindaco Panciera. E ai fuochi di Dimaro si sono aggiunti quelli SSC Napoli, una prima prova in vista dei festeggiamenti per il Centenario

G come GARRA: chiamatela grinta, chiamatela “cazzimma”, chiamatela intensità o cattiveria agonistica. Se non c’è quella con Conte non si gioca. Mai.

H come HOTEL ROSATTI: sin dal primo giorno, e anche quest’anno, la “casa” di tutto il Napoli durante il ritiro. Un angolo del capoluogo partenopeo in Val di Sole.

I come IDOLO: quello che è Lele Oriali, acclamato come un top player. È molto più di un coordinatore sportivo dell’area tecnica. È un esempio, un modello, un Signore. Con la “esse” maiuscola. Di poche parole ha conquistato il cuore dei tifosi con l’intervento alla presentazione della squadra.

L come LAVORO, LAVORO, LAVORO: hanno sudato parecchio i partenopei sui due campi di Carciato Arena a Carciato. Dal primo all’ultimo giorno. Allenamenti durissimi e solo metà giornata di riposo negli undici giorni di ritiro in val di Sole. Il metodo Conte è questo.

M come MCTOMINAY (o MCFRATM) la maglietta con impressa la rovesciata del “gol scudetto” è andata a ruba allo store ufficiale. Un’immagine che vale più di mille parole)

N come NOVITA’: il secondo campo alla SKI.IT Arena di Carciato? Un gioiello. La curva Meledrio? Indispensabile. Quando si dice: farsi trovare pronti.

O come ORGANIZZAZIONE: voto 10, non serve aggiungere altro. Gestione dei parcheggi esemplare (complimenti all’Associazione dei Carabinieri e della polizia urbana coordinata da Fabio Arnoldi), servizio d’ordine curato allo stadio dai Carabinieri che hanno salvato anche i giornalisti assediati in tribuna stampa ogni giorno da decine di tifosi alla ricerca di un posto ideale per vedere allenamenti e partite. Applausi alla nuova amministrazione del Sindaco Panciera (entrata in carica a meno di due mesi dal ritiro ha operato con grande efficacia) e all’APT Val di Sole il cui staff coordinato dal direttore Fabio Sacco è stato chiamato agli straordinari per risolvere, tra gli altri, piccoli e grandi problemi nell’area eventi e sugli ingressi a bordo campo. La triade operativa è

P come PEDRO: uno dei cori più gettonati è quello che rimanda alla canzone dell’indimenticabile Raffaella Carrà e celebra l’attaccante della Lazio. Per i tifosi del Napoli è stata l’anticamera del trionfo.

Q come QUATTORDICI: il numero di ritiri – consecutivi – del Napoli in Val di Sole. Se non è un record a livello mondiale, poco ci manca.

R come RASPADORI: suo il primo gol ufficiale della stagione, siglato con il Catanzaro. Fondamentale nella conquista dello scudetto, Conte lo ha proposto come mezz’ala. Nuovo ruolo in vista?

S come SCUDETTO: capitan Di Lorenzo la Coppa l’ha alzata nuovamente durante la presentazione della squadra. Quest’anno il ritiro è stato con il tricolore sul petto. E Conte ha chiamato i tifosi all’orgoglio in vista della nuova stagione. Indimenticabile la presenza degli 2.200 spettatori alla SKI.IT Arena grazie alle due tribune aggiunte a quella coperta. Una prima stima parla di 50.000 presenze, come una partita di grido al Maradona. Ma qui siamo tra le Dolomiti

T come TEMPO: inteso come meteo. Per alcuni giorni pioggia, vento e freddo hanno accompagnato squadra e tifosi. Ma come nelle prime giornate a Dimaro Folgarida all’ultimo giorno, è tornato il sole. Esattamente come il primo. Esattamente come accade nel corso di una stagione calcistica. Con alto e bassi e la speranza che al termine di sia il ben tempo… inteso come lo scudetto e perché no? Una coppa con le Orecchie d’elefante….

U come UNICO: un campione tra i campioni. Anche quest’anno Francesco Moser ha fatto visita al Napoli. Ed è stato accolto con gioia da Conte e Oriali. D’altronde, tra fuoriclasse ci si intende. E lo sceriffo a Napoli è particolarmente amato

V come VOLONTARI: insostituibili, indispensabili, dal primo all’ultimo. Senza il loro operato tutto questo non sarebbe possibile. Sono stati in 300 al lavoro con una abnegazione esemplare abbinata alla voglia di fare squadre e divertirsi. Un ennesimo esempio del patrimonio della Val di Sole e del Trentino. Esemplari

Z come ZONA NAPOLI: ormai, durante il periodo di ritiro, la Val di Sole diventa una vera e propria “zona” del capoluogo campano. Anzi, proprio un nuovo quartiere della grande città metropolitana di Napoli.

INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it

