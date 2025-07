Juanlu Sanchez, segnale chiaro dal Siviglia: il numero 16 per onorare Antonio Puerta

Il giovane calciatore Juanlu Sanchez è stato convocato dal Siviglia per l’amichevole lo scorso weekend, entrando in campo nel secondo tempo. Secondo quanto riportato da El Desmarque, il club andaluso ha compiuto una scelta simbolica assegnando al giocatore la maglia numero 16, in onore di Antonio Puerta, storico calciatore del Siviglia scomparso prematuramente. Questa decisione, oltre al forte valore simbolico, sembra essere anche un messaggio da parte del Siviglia per convincere Juanlu a restare in squadra. L’intento del club è chiaro: fargli percepire l’importanza del suo ruolo e rafforzare il legame con l’ambiente andaluso. Questa mossa potrebbe essere letta come un’indicazione della volontà del club spagnolo di trattenere il giovane talento nonostante l’interesse di altre squadre, come il Napoli.

