Garnacho: a volte ritornano ed anche ridimensionati!

A volte ritornano, li si definisce “ritorni di fiamma”. Fanno parte e determinano qualsiasi tipo di relazione, nel caso specifico il riferimento è al Napoli ed Alejandro Garnacho, inseguito a lungo a gennaio. Ne scrive Il Mattino: “Dopo il flop dell’ultima stagione, il Manchester United ha ridimensionato le sue richieste. Insomma, una pista che non va scartata. Difficilissimo arrivare a Sterling perché l’ingaggio è stratosferico e, per il momento, il City non apre a un aiuto sull’ingaggio. In attesa di un segnale per Juanlu del Siviglia ma anche qui Conte e De Laurentiis condividono la stessa visione: se gli andalusi continuano a valutarlo 20 milioni, Manna dovrà valutare altre opzioni. Intanto, con un’operazione definita in ogni dettaglio, oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento al Galatasaray di Victor Osimhen: 75 milioni, sia pure dilazionati in più anni. Una magistrale operazione finanziaria firmata dal patron della Filmauro. Il Torino ha fatto un sondaggio per Simeone, mentre Cheddira è un passo dal Paok Salonicco.”

