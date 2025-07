Da Zanoli a Zerbin, i gemelli della Primavera in cerca di casa. Da valutare c’è pure Vergara

I gemelli della Primavera sono stati in ritiro a Dimaro fin qui, ma non è detto che siano anche a Castel di Sangro tra qualche giorno. Da un lato Alessandro Zanoli, dall’altro Alessio Zerbin. Stesse iniziali e stessa nebbia sul domani. Sono rientrati da un prestito in Serie A e in Serie A resteranno. Ma dove? Per l’esterno ex Genoa e Sampdoria potrebbe esserci il Bologna nel futuro, nella trattativa che porterebbe Ndoye in azzurro, ma non è detto che il club non pensi alla sua permanenza.

Le vie del mercato sono infinite. Andrà, invece, Zerbin dopo i mesi al Venezia: ha estimatori e in azzurro non ha mai trovato continuità dopo l’exploit della stagione 2023/24 con tanto di notte da sogno in Supercoppa contro la Fiorentina.

Mentre il bomber della Primavera Vigliotti si è trasferito in prestito al Pineto in Serie C, da valutare c’è pure Vergara: è stato protagonista in Val di Sole, il Napoli lo segue da vicinissimo dopo le ultime due stagioni in prestito in B con tanta qualità e qualche acciacco fisico sfortunato. Cerca spazio e minuti che con Conte difficilmente troverebbe. Nessuno ne mette in dubbio le qualità in mezzo al campo, là dove però oggi ci sono McTominay, Lobotka, soprattutto De Bruyne. Il meglio in Italia e pure in Europa. Saluteranno anche Contini e Turi, di riserva in porta nell’ultimo anno. Fonte: Il Mattino