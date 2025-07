CdS – David Neres, il “vecchio-nuovo” acquisto del Napoli, ecco perchè

Nella seconda amichevole del Napoli, giocata sabato a Dimaro contro il Catanzaro, uno degli azzurri che si messo in mostra è stato sicuramente David Neres. Il Corriere dello Sport scrive: “Mettiamola così: David Neres può diventare il vecchio-nuovo acquisto del Napoli. In un’estate di mercato in cui gli uomini copertina sono stati prettamente gli esterni offensivi di fascia sinistra – da Lang e Ndoye a Chiesa, Grealish e Sterling -, David il brasiliano ha traslocato a destra, ha messo giù la testa e s’è messo a fare quello che gli riesce meglio: giocare al calcio. Calcio bailado: scatti, tocchi, dribbling, fiammate, assist, tiri.

