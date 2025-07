Approfondimento – Geolier vola sul cielo di Agnano ed emoziona con D10S

Ebbene sì, anche il concerto più atteso dell’anno dai ragazzi è ormai un ricordo. Avrete senz’altro capito a cosa ci si riferisce...Quest’anno si è tenuto all’Ippodromo di Agnano…Geolier è riuscito a stupire tutti con un concerto magnifico. Il rapper ha ripagato tutti, anche quelli sfiniti dalla lunga attesa e dal caldo asfissiante ed ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. Oltre alle sue canzoni, la magia si è compiuta con luci, proiezioni, immagini e lui che che volteggiava sulle teste di tutti i suoi sostenitori in delirio. Sì, mentre tutti cantavano a squarciagola, lui, facendo partire il brano “P’ Secondigliano” ha raggiunto anche chi era più distante dal palco dall’alto per cantare davvero tutti insieme. Al momento di dare inizio al concerto è salito su di una torre scenografica ed ha detto: ”Napoli, sei il sogno di quel bambino in cameretta”, una frase che può sembrare fatta, ma che in realtà appartiene ad ognuno di noi. Tutti abbiamo avuto ed abbiamo in nostro di sogno e la cameretta è il luogo in cui viviamo quel sogno una volta aperto il cassetto…Inoltre, Geolier ha continuato a toccare le note del cuore dei napoletani perché, con un drone, ha fatto incantare la città partenopea omaggiando D10S, alias Diego Armando Maradona, annunciando così le date del suo prossimo concerto, proprio al Maradona, il 26 giugno 2026. Per la performance attuale, sul palco c’erano 23 musicisti, tra cui la sua band storica con Guido Della Gatta alla chitarra e Poison Beatz alla consolle. Il mix tra rap e strumenti classici ha creato un sound unico. Il concerto è durato 3 ore, con 43 brani significativi che raccontano proprio quella che è la carriera di Geolier. Come sempre ci sono stati degli ospiti, quest’anno SLF, Luchè e Rocco Hunt, pochi, ma veri come ha detto Geolier stesso. A Luchè, proprio durante l’ esibizione, si è spazzata la collana, diventata, attraverso un lancio un dono per il pubblico. Emanuele, proprio per celebrare la sua Napoli, ha scelto di dedicare l’intero merchandising al Napoli calcio e al quarto scudetto, riuscendo così a render il suo concerto quasi una seconda festa cittadina. Ad un certo punto una bambina ha deciso di regalare proprio a Geolier un biglietto del concerto fatto interamente di lego, ed è in quel momento che il cantante si è emozionato, promettendo alla bambina che l’avrebbe ringraziata con un bacio. Difficile immaginare che i biglietti per la data del prossimo anno facili da reperire…

Ludovica Raja