Anellucci: “L’operazione Vanja è un’operazione che non riesco a comprendere del tutto”

Certo, bisogna trovare una location adatta, una motivazione forte, e poi purtroppo c’è da fare i conti con la burocrazia italiana, che va snellita, altrimenti non si arriva mai a concludere nulla. Però questo, ecco, è il mio pensiero. I tempi della burocrazia sono lunghi, specialmente in grandi città. Basta guardare a quello che sta succedendo a Milano con San Siro. Questi stadi storici rischiano di diventare delle cattedrali nel deserto, se non vengono convertiti in qualcosa di utile. Serve tempo, pazienza e un iter molto lungo.

“Eh, bella domanda. Domanda da un milione di dollari. Non lo so, davvero. Il Maradona è chiaramente un simbolo, ma è anche uno stadio ormai obsoleto, non in linea con gli standard dei nuovi impianti.

È un’operazione che non riesco a comprendere del tutto. Tu avevi in casa un portiere giovane, Caprile, di grandissima prospettiva, e l’hai venduto per otto milioni. E hai preso Milinkovic-Savic, che non è più giovanissimo, credo per una cifra oltre i 20.

E tutto questo per fargli fare il secondo portiere? Non lo so, è questo che mi lascia perplesso. Alex e Vanja, in effetti, hanno solo un mese di differenza d’età.

Tuttavia, a Meret è stato proposto un rinnovo biennale a contratto scaduto, mentre a Milinkovic-Savic un quinquennale. Questo può significare che il Napoli voglia puntare su di lui nel lungo termine, i contratti parlano chiaro. Però, ripeto, avevi Caprile, un portiere giovane, affidabile, su cui potevi continuare a lavorare. L’hai venduto per otto milioni e hai speso oltre venti per prenderne un altro. O è stata una scelta della parte tecnica – magari di Conte – per alzare il livello anche tra i pali, oppure c’è qualcosa che non ci viene detto. Forse è un messaggio a Meret. Non lo so. So solo che qualcosa in questa operazione mi lascia molto perplesso. Ma, come sappiamo, con Antonio Conte nulla è scontato”.