Ruolo, quotazione e statistiche dell’ex azzurro Folorunsho

Dopo stagioni altalenanti tra Napoli e Fiorentina, il classe ’98 punta al rilancio con Pisacane. Andiamo a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali

Dopo la parentesi di sei mesi alla Fiorentina, Michael Folorunsho è rientrato al Napoli, ma solo di passaggio. Il centrocampista classe ’98 riparte infatti dal Cagliari, dove approda in prestito con diritto di riscatto. Folorunsho è pronto ad affrontare questa nuova avventura in Sardegna con l’obiettivo di diventare un elemento chiave della mediana rossoblù. Al Fantacampionato Gazzetta è inserito tra i centrocampisti, con una valutazione di 20 crediti. Una cifra invitante per chi cerca una scommessa in mezzo al campo. Vale la pena puntarci ancora? Andiamo ad analizzarlo.

Mezzala fisica, dinamica e completa, Folorunsho è un jolly della mediana: può agire da interno, trequartista o persino da riferimento offensivo, grazie alla sua capacità di inserirsi e al suo tiro potente dalla distanza. Nel 4-3-3 di Pisacane dovrebbe parte titolare come mezzala destra. Dopo l’ottima annata 2023/24 al Verona (34 presenze, 5 gol e 1 assist), che gli è valsa anche la convocazione agli Europei con l’Italia, il centrocampista non è riuscito a imporsi né al Napoli né alla Fiorentina. Ora, però, a Cagliari potrebbe trovare finalmente quella continuità che gli è mancata. Fonte: Gazzetta